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Автоспорт

Обновления Астон Мартина сделали болид сложным в управлении

Британский коллектив пока что лишь разочаровывает своими результатами.
Сегодня, 10:06
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

По итогам Гран-при Эмилии-Романьи, который завершился победой пилота Ред Булл Макса Ферстаппена, Астон Мартин заработал всего два очка: Лэнс Стролл финишировал девятым, а Фернандо Алонсо в свою очередь оказался последним.

По словам руководителя британской команды Майка Крака, обновления, которые были привезены в Имолу, вероятно, пошли далеко не на пользу.

"Сложно хорошо выступить в Имоле, когда начинаешь с того, с чего начинали мы. Мы ушли с двумя очками, что я считаю довольно хорошим результатом. Он показывает, что машина все еще способна на многое", - цитирует Крака Motorsport.

"Но мы также увидели, что управлять болидом сложно. На выходных у нас было несколько плохих моментов. Вчерашний случай на самом деле повлиял на нас больше всего, потому что с этого момента мы действительно были в затруднительном положении".

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"Мы хотели узнать больше, поэтому решили стартовать с пит-лейна, внеся изменения в машину, чтобы посмотреть, сможем ли мы сделать что-то лучше. Мы хотели добиться большего от того, что мы сделали".

Напомним, что после семи гоночных этапов Астон Мартин заработал 44 очка, что позволяет команде занимать пятое место в Кубке конструкторов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Астон Мартин

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