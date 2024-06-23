iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Норрис: За победу на Гран-при Испании будут бороться восемь пилотов

По мнению Ландо, все пилоты топовых команд Формулы-1 могут выиграть заезд в Барселоне.
Сегодня, 00:24
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Пилот МакЛарен Ландо Норрис стал победителем квалификации Гран-при Испании. Британец лишь на 0,02 секунды опередил Макса Ферстаппена из Ред Булл.

Практически всех гонщиков, которые участвовали в третьем сегменте квалификации, разделили всего полсекунды. В связи с этим Норрис считает, что за победу в гонке будут бороться не только он с Ферстаппеном.

"Я взволнован. До первого поворота путь длинный, так что это одно из мест, где не стоит начинать с поула. Но для нас это возможность выйти и попытаться выиграть гонку", - цитирует Ландо Motorsport.

 

"Думаю, что завтрашний день не будет похож на "эта машина или эта машина намного быстрее". Я думаю, что победа разыграется между Мерседес, нами, Ред Булл  и Феррари. Эти восемь машин могли бы быть сегодня на поуле. Завтра все они, вероятно, будут иметь шанс на победу".

Читай также: Бриаторе вернулся в Формулу-1, став советником Альпин

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий гоночного уик-энда в Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Гран-при Испании Ландо Норрис

Статьи по теме

Гран-при Испании: Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен - второй Гран-при Испании: Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен - второй
Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Помочь журналистам

Видео

Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния
Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" добыли первую победу на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Евро-202400:56
Как выйти в плей-офф Евро-2024, что для этого нужно: расклады для сборной Украины
Европа00:53
Челси ведет переговоры о трансфере форварда сборной Канады
Евро-202400:38
Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния
Формула 100:24
Норрис: За победу на Гран-при Испании будут бороться восемь пилотов
Другие страны00:05
Копа Америка-2024: Эквадор - Венесуэла, Мексика - Ямайка
Евро-202400:03
Евро-2024: Бельгия обыграла Румынию, Португалия разгромила Турцию, Грузия сыграла вничью с Чехией
Вчера, 23:56
Евро-202423:56
Гол Лукаку снова отменили, но Бельгия все равно обыграла Румынию
НБА23:31
Все кончено? Томпсон и Уорриорз не ведут переговоры о продлении
Евро-202423:15
Роналду установил возрастной рекорд Евро в матче против Турции
Евро-202422:56
Игрок сборной Бельгии пропустит матч против Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK