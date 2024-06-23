Норрис: За победу на Гран-при Испании будут бороться восемь пилотов

По мнению Ландо, все пилоты топовых команд Формулы-1 могут выиграть заезд в Барселоне.

Пилот МакЛарен Ландо Норрис стал победителем квалификации Гран-при Испании. Британец лишь на 0,02 секунды опередил Макса Ферстаппена из Ред Булл.

Практически всех гонщиков, которые участвовали в третьем сегменте квалификации, разделили всего полсекунды. В связи с этим Норрис считает, что за победу в гонке будут бороться не только он с Ферстаппеном.

"Я взволнован. До первого поворота путь длинный, так что это одно из мест, где не стоит начинать с поула. Но для нас это возможность выйти и попытаться выиграть гонку", - цитирует Ландо Motorsport.

"Думаю, что завтрашний день не будет похож на "эта машина или эта машина намного быстрее". Я думаю, что победа разыграется между Мерседес, нами, Ред Булл и Феррари. Эти восемь машин могли бы быть сегодня на поуле. Завтра все они, вероятно, будут иметь шанс на победу".

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий гоночного уик-энда в Испании.

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