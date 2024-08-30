Юниор, претендующий на место Хэмилтона, разбил болид на практике в Монце

В пятницу, 30 августа, стартовал гоночный уик-энд в Монце, где пройдет Гран-при Италии.

Гонщики вышли на первую практику. В их числе был и юный талант Мерседес Андреа Кими Антонелли, который долго ждал шанса проявить себя.

И вот спустя всего 10 минут с начала сессии 18-летний итальянец оказался в неловкой ситуации.

Антонелли не удержал болид в повороте Параболика, вылетел в гравий и столкнулся с заграждением, разбив свою машину. К счастью, пилот не пострадал. Сессия была остановлена красными флагами.

DRAPEAU ROUGE 🚩



Andrea Kimi Antonelli perd la Mercedes dans son 2e tour 😯

Le jeune pilote va bien ✅#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/qaRlJ1a2eo — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) August 30, 2024

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Руководитель немецкой команды Тото Вольфф вышел на связь со своим подопечным, утешив его: "Все хорошо, Кими, все хорошо".

После аварии Мерседес подтвердил, что Антонелли выступал в практике на болиде с обновленным днищем. Команда заявила, что у нее есть запасные запчасти, которые можно использовать.

Ситуация оказалось особенно неловкой на фоне сообщений зарубежных СМИ о том, что именно в Монце Мерседес якобы планирует объявить, что Антонелли займет место Льюиса Хэмилтона в 2025 году.

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