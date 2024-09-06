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Автоспорт

Бывший крупный спонсор Феррари станет партнером Формулы-1

Santander очень быстро нашел себе новое сотрудничество.
Сегодня, 13:37
Santander / Getty Images
Santander / Getty Images

Формула-1 подписала многолетнее соглашение с испанским банком Santander, сообщает Motorsport.

По информации источника, их партнерство начнется в следующем сезоне, сразу после того, как завершится срок действия контракта Santander с Феррари.

Логотипы банка будут размещены на рекламных щитах на нескольких Гран-при сезона, проходящих на основных рынках Santander: в США, Бразилии, Мексике, Испании, Великобритании и др.

Банк также предоставит фанатам Ф1 эксклюзивный контент и активизации в рамках партнерства.

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Напомним, что несколькими днями ранее стало известно, что Феррари прекратит сотрудничество с Santander после 2024 года. Это позволит другому банку, UniCredit, стать более важным партнером для Скудерии.

Santander сотрудничал с итальянской командой на протяжении двух периодов: с 2010 по 2017 год и с 2021 по 2024.

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