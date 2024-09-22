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Риккардо: Сказочного финала не произошло

Судя по всему, "Медоед" прощается с Формулой-1.
Вчера, 22:19
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

В последнее время зарубежные СМИ все чаще пишут о том, что после Гран-при Сингапура РБ заменит Даниэля Риккардо на Лиама Лоусона.

Австралиец завеошил гонку на Марина-Бэй на последнем месте, установив при этом самый быстрый круг. Болельщики же признали его гонщиком дня, таким образом прощаясь с ним.

После заезда 35-летний гонщик вспомнил свои слова годичной давности, признав, что у него не получилось "сказочного финала".

"Я должен признать, почему я вернулся после выступления в МакЛарен. Я всегда говорил, что не хочу возвращаться только для того, чтобы быть на стартовой решетке", - цитирует Риккардо Motorsport.

"Я хотел попробовать пробиться и вернуться в Ред Булл. Очевидно, это не увенчалось успехом, поэтому я должен задать себе вопрос: "Чего еще я могу достичь?", "На что еще действительно стоит пойти?".

Источник: Getty Images

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"Я приложил все усилия. Скажем так, возможно, сказочного финала не произошло, но мне также приходится оглядываться назад на то, что прошло за эти 13 лет, и я горжусь этим".

"Обычно мы, гонщики, не особо придаем значение званию гонщика дня. Но сегодня я могу сказать, что это то, за что я ценю. Так что это что-то значит".

Риккардо также прокомментировал свой круг, который лишил Ландо Норриса дополнительного балла в борьбе с Максом Ферстаппеном за чемпионство.

"Если Макс выиграет титул с преимуществом в одно очко, то я просто гарантирую себе хороший рождественский подарок!".

Напомним, что Формула-1 сделает еще один месячный перерыв, прежде чем вернуться в Остине, где пройдет Гран-при США.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Сингапура Даниэль Риккардо

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