Риккардо: Сказочного финала не произошло

Судя по всему, "Медоед" прощается с Формулой-1.

В последнее время зарубежные СМИ все чаще пишут о том, что после Гран-при Сингапура РБ заменит Даниэля Риккардо на Лиама Лоусона.

Австралиец завеошил гонку на Марина-Бэй на последнем месте, установив при этом самый быстрый круг. Болельщики же признали его гонщиком дня, таким образом прощаясь с ним.

После заезда 35-летний гонщик вспомнил свои слова годичной давности, признав, что у него не получилось "сказочного финала".

"Я должен признать, почему я вернулся после выступления в МакЛарен. Я всегда говорил, что не хочу возвращаться только для того, чтобы быть на стартовой решетке", - цитирует Риккардо Motorsport.

"Я хотел попробовать пробиться и вернуться в Ред Булл. Очевидно, это не увенчалось успехом, поэтому я должен задать себе вопрос: "Чего еще я могу достичь?", "На что еще действительно стоит пойти?".

Источник: Getty Images

Читай также: Хорнер намекнул, что Ред Булл может нацелиться на подписание Расселла

"Я приложил все усилия. Скажем так, возможно, сказочного финала не произошло, но мне также приходится оглядываться назад на то, что прошло за эти 13 лет, и я горжусь этим".

"Обычно мы, гонщики, не особо придаем значение званию гонщика дня. Но сегодня я могу сказать, что это то, за что я ценю. Так что это что-то значит".

Риккардо также прокомментировал свой круг, который лишил Ландо Норриса дополнительного балла в борьбе с Максом Ферстаппеном за чемпионство.

"Если Макс выиграет титул с преимуществом в одно очко, то я просто гарантирую себе хороший рождественский подарок!".

Напомним, что Формула-1 сделает еще один месячный перерыв, прежде чем вернуться в Остине, где пройдет Гран-при США.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!