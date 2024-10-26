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Автоспорт

Руководитель Макларен заявил, что Норрис и Пиастри точно останутся в команде

И обвинил в спекуляциях Гельмута Марко.
Сегодня, 17:54
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Руководитель Макларен Зак Браун отреагировал на слова Гельмута Марко об интересе Ред Булл к Ландо Норрису.

Он это сделал, комментируя выступление юниора команды, да еще и сделал укол в сторону советника "быков".

"Безусловно, О’Уорд способен стать гонщиком Формулы-1. Конечно, мы очень довольны нашими двумя ребятами, и они подписаны на довольно большой срок. Они никуда не уходят, вопреки спекуляциям одного из боссов соперников.

О‘Уорд вполне способен выступать в Формуле-1. И никогда не знаешь, что случится: у пилотов может быть апендицит, ковид, что угодно. Всегда хочется быть уверенным, что есть хорошо подготовленный пилот на замену", - приводит слова Брауна PlanetF1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен

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