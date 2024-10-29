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Вассер: Пока СМИ не обращают внимания на Феррари, команда может сосредоточиться на работе

Журналисты увлечены конфликтом межжду Норрисом и Ферстаппеном.
Сегодня, 09:04
Фредерик Вассер / Getty Images
Фредерик Вассер / Getty Images

Руководитель Феррари Фредерик Вассер заявил, что команда сейчас находится в идеальном положении.

Напомним, на Гран-при Мексики победил Карлос Сайнс, а для Скудерии эта победа стала второй подряд.

Вассер заявил, что пока СМИ следят за конфликтом Норриса и Ферстаппена, Феррари наконец может полностью сосредоточиться на работе.

"Пока все сосредоточены на соперничестве Макса и Норриса и не обращают внимания на Феррари – для нас это идеальная ситуация.

Вы можете сосредоточить все свое внимание на каких-то конфликтах Тото Вольффа и Кристиана Хорнера, или между Заком Брауном и Кристианом, между Ландо и Максом, не важно, да кем угодно.

Главное, что пока на нас не обращают внимания, мы можем полностью сосредоточиться на своей работе, на том, что мы делаем, на нашей команде и наших гонщиках", - цитирует Вассера motorsportweek.

Ранее также Колапинто опроверг слухи о переходе в Ред Булл.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

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