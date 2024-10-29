Стелла: Норрис мог бы побороться с Феррари, если бы не Ферстаппен

Руководитель Макларен Андреа Стелла уверен, что Ландо Норрис мог бы победить в Мексике.

Напомним, что победителем Гран-при Мексики стал Карлос Сайнс, а пилот Макларен занял лишь второе место.

Однако Стелла убежден, если бы не борьба с Максом Ферстаппеном, британец вполне мог бы составить более серьезную конкуренцию Феррари.

"На старте гонки, по ходу первого отрезка я думал, что это не окажет сильного влияния, потому что считал, что Феррари быстрее. Но Ландо продемонстрировал очень сильный темп, как только освободился от Ферстаппена. А на втором отрезке он даже доказал, что скорость такая же высокая, как и у Феррари.

Оглядываясь назад, на инциденты на первых кругах, чувствуешь небольшое разочарование. Без пары инцидентов, думаю, Ландо мог побороться за победу.

Как бы то ни было, это просто "если", "если", "если". Для меня важнее, что болид конкурентоспособен. Обновленная машина, похоже, теперь на одном уровне с Феррари. Причем на трассе, которая, как мы считали, скорее подойдет Феррари – это воодушевляет перед оставшейся частью сезона", - приводит слова Стеллы Motorsport Week.

Ранее также Вассер заявил, что Феррари на руку конфликт между Норрисом и Ферстаппеном.

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