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Макларен может выиграть Кубок конструкторов уже в Катаре

У британской команды все карты на руках.
Сегодня, 18:21
Макларен / Getty Images
Макларен / Getty Images

Битва за Кубок конструкторов-2024 может завершиться уже в Катаре.

Напомним, что на текущий момент Макларен лидирует в общем зачете, опережая Феррари на 30 очков, и Ред Булл - на 67.

Уже сегодня британская команда может выиграть трофей, если наберет на 15 баллов больше Феррари, и не потеряет больше 23 против Ред Булл.

Ред Булл имеет все шансы побороться за КК, если превзойдет Макларен на 23 очка и проиграет Ферарри не более восьми очков.

Если сегодня гонку выиграет один из болидов Макларен, то им достаточно будет набрать 14 баллов больше, чем Феррари в Абу-Даби, чтобы выиграть титул. Дубль же обеспечит британской команде победу в Кубке конструкторов.

Напомним, что Макларен выигрывал Кубок конструкторов восемь раз, но в последний раз титул достатался им в 1998 году.

С результатами и расписанием Гран-при Катара вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен

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