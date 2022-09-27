Будивельник сыграет в Кубке Европы ФИБА

Баскетбольный клуб Будивельник примет участие в текущем розыгрыше Кубка Европы ФИБА.

Организация на официальном сайте опубликовала список участников еврокубкового турнира, куда вошла киевская команда.

Будивельник, который во втором раунде квалификации Лиги чемпионов уступил Бамбергу, сыграет в Кубке Европы ФИБА в одной группе с итальянским Бриндизи и нидерландским Гронингеном. Еще один соперник определится по итогам квалификации, которая стартует сегодня, 27 сентября.

Отметим, что первый тур группового этапа Кубка Европы стартует 12 октября.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по баскетболу вернулась в ТОП-30 в рейтинге ФИБА.