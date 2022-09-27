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Баскетбол

Будивельник сыграет в Кубке Европы ФИБА

Киевский клуб попал в список участников еврокубкового турнира.
Сегодня, 08:58
Будивельник / ФБУ
Будивельник / ФБУ
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Баскетбольный клуб Будивельник примет участие в текущем розыгрыше Кубка Европы ФИБА.

Организация на официальном сайте опубликовала список участников еврокубкового турнира, куда вошла киевская команда.

Будивельник, который во втором раунде квалификации Лиги чемпионов уступил Бамбергу, сыграет в Кубке Европы ФИБА в одной группе с итальянским Бриндизи и нидерландским Гронингеном. Еще один соперник определится по итогам квалификации, которая стартует сегодня, 27 сентября.

Отметим, что первый тур группового этапа Кубка Европы стартует 12 октября.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по баскетболу вернулась в ТОП-30 в рейтинге ФИБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол будивельник кубок фиба
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