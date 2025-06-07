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Баскетбол

Рейтинг первого финального матча НБА худший в 2020-х

Оклахома и Индиана привлекли меньше зрителей в первом финале НБА, чем ожидалось.
Сегодня, 10:56       Автор: Василий Войтюк
Getty Images
Getty Images

Первый финальный матч НБА между командами Оклахома-Сити Тандер и Индиана Пейсерс, транслировавшийся в США на телеканале ABC, привлек 8,91 миллиона зрителей.

Этот показатель на 19% меньше, чем у матча Далласа против Бостона в прошлом году, который тогда собрал 10,99 миллиона зрителей.

Также это самый низкий рейтинг для первой игры финала НБА с сезонов-2020/21, когда мир столкнулся с пандемией. Предыдущий минимум был зафиксирован в 2007 году в матче Сан-Антони - Кливленд (9,21 млн зрителей).

Отмечается, что шестой матч финала Восточной конференции между Индианой и Нью-Йорк Никс на TNT привлек немногим меньше зрителей - 8,12 миллиона.

На ISPORT доступен календарь и расписание матчей финальной серии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оклахома-Сити Тандер Индиана Пейсерс

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