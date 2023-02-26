Сан-Антонио выдал худшую серию в истории франшизы

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Сан-Антонио неудачно съездил в Солт-Лейк-Сити - Сперс были разбиты Ютой со счетом 102:118.

Данное поражение лишь увеличило серию неудач в регулярке. Сейчас серия поражений Сан-Антонио составляет 16 матчей - команда Грегга Поповича не может победить с 18 января (106:98 против Бруклина).

Как сообщает Sports Illustrated, данная серия является худшей в истории организации. Начиная с года своего основания (1967) "шпоры" ни разу не выдавали настолько ужасную серию результатов.

The San Antonio Spurs have lost 16 straight games.



The longest losing streak in franchise history 😳 pic.twitter.com/U8sWgWwkFu — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 26, 2023

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При этом она с высокой долей вероятности лишь увеличится, так как в следующей игре техасцы снова встретятся с Ютой.

На данный момент Сан-Антонио занимает 14-е место в таблице Западной конференции, имея баланс побед 14-47.