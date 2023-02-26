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Баскетбол

Сан-Антонио выдал худшую серию в истории франшизы

Что-то перестройка техасской команды немного затянулась.
Сегодня, 17:55
Грегг Попович / Getty Images
Грегг Попович / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Сан-Антонио неудачно съездил в Солт-Лейк-Сити - Сперс были разбиты Ютой со счетом 102:118.

Данное поражение лишь увеличило серию неудач в регулярке. Сейчас серия поражений Сан-Антонио составляет 16 матчей - команда Грегга Поповича не может победить с 18 января (106:98 против Бруклина).

Как сообщает Sports Illustrated, данная серия является худшей в истории организации. Начиная с года своего основания (1967) "шпоры" ни разу не выдавали настолько ужасную серию результатов.

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При этом она с высокой долей вероятности лишь увеличится, так как в следующей игре техасцы снова встретятся с Ютой.

На данный момент Сан-Антонио занимает 14-е место в таблице Западной конференции, имея баланс побед 14-47.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Грегг Попович Сан-Антонио Сперс

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