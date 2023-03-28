"Пропал человек": фанаты Денвера высмеяли Эмбиида, пропустившего дуэль с Йокичем
Минувшей ночью состоялся матч с громкой вывеской: Денвер - Филадельфия. Громкой она была не только потому, что это одни из лучших команд НБА, но и потому что за них играют главные кандидаты на звание MVP по итогам регулярки: Никола Йокич и Джоэл Эмбиид.
Однако лидер Сиксерс эту игру пропустил. Перед матчем он заявил, что чувствует дискомфорт в икроножной мышце, из-за чего 29-летний бигмен пропустил очную дуэль с сербом.
Фанаты Денвера это просто так не оставили и сделали специальные листовки в стиле "Пропал человек", сообщает ClutchPoints.
В описании они указали: "Джоэл Эмбиид, также известный как "Процесс". Описания: нет MVP, нет попадания в первую символическую сборную, высокий. Последний раз его видели в Денвере в 2019 году".
В итоге Никола Йокич набрал уже традиционный для себя трипл-дабл, а Денвер победил со счетом 116:111.