"Пропал человек": фанаты Денвера высмеяли Эмбиида, пропустившего дуэль с Йокичем

Звезда Филадельфии пропустила матч из-за травмы, но болельщики немного иного мнения об этой ситуации.

Минувшей ночью состоялся матч с громкой вывеской: Денвер - Филадельфия. Громкой она была не только потому, что это одни из лучших команд НБА, но и потому что за них играют главные кандидаты на звание MVP по итогам регулярки: Никола Йокич и Джоэл Эмбиид.

Однако лидер Сиксерс эту игру пропустил. Перед матчем он заявил, что чувствует дискомфорт в икроножной мышце, из-за чего 29-летний бигмен пропустил очную дуэль с сербом.

Фанаты Денвера это просто так не оставили и сделали специальные листовки в стиле "Пропал человек", сообщает ClutchPoints.

В описании они указали: "Джоэл Эмбиид, также известный как "Процесс". Описания: нет MVP, нет попадания в первую символическую сборную, высокий. Последний раз его видели в Денвере в 2019 году".

В итоге Никола Йокич набрал уже традиционный для себя трипл-дабл, а Денвер победил со счетом 116:111.