Плей-офф НБА: Бостон разгромной победой сравнял счет в серии с Филадельфией

Представляем вашему вниманию результат и обзор прошедшего баскетбольного поединка в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

В среду, 3 мая, в рамках плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации был сыгран один матч.

Во втором поединке второго раунда, полуфинала Восточной конференции, Бостон встречался с Филадельфией и одержал разгромную победу. Селтикс обыграли Сиксерс с результатом 121:87 и сравняли счет в серии.

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Результат матча плей-офф НБА за 3 мая

Бостон - Филадельфия 121:87 (28:22, 29:27, 35:16, 29:22)

Бостон: Браун (25), Смарт (15), Уайт (15), Тейтум (7 + 7 подборов), Хорфорд (5 + 7 подборов) – старт; Брогдон (23), Г. Уильямс (12), Притчард (8), Корнет (6), Мускала (3), Р. Уильямс (2 + 7 подборов), Шэмпени (0), Хаузер (0).

Филадельфия: Харрис (16 + 7 подборов), Эмбиид (15 + 5 блок-шотов), Макси (13), Харден (12 + 10 подборов), Такер (5) – старт; Рид (6 + 8 подборов), Милтон (4), Спрингер (3), Макдэниэлс (3), Ньянг (3), Хауз (3), Мелтон (2), Коркмаз (2), Дедмон (0).

Счет в серии: 1-1

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей плей-офф НБА.