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Баскетбол

ЛеБрон в простой ситуации матча с Денвером не смог забить данк

Далеко не каждый день видишь, как "Король" допускает ошибку в привычном для него деле.
Сегодня, 15:25
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Усилий ЛеБрона Джеймса не хватило для того, чтобы Лейкерс забрали второй матч серии против Денвера в рамках финала Западной конференции.

По ходу встречи случился необычный эпизод при участии 38-летнего форварда.

В середине второй четверти при счете 40:32 в пользу "озерников" Джеймс убежал в быстрый отрыв. ЛеБрон хотел забить сверху, но мяч выскользнул из его рук уже в полете, сообщает CBS Sports.

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В итоге Денвер выиграл и второй матч на своем паркете благодаря шикарной игре Джамала Мюррея и Николы Йокича, доведя счет в серии до 2-0.

Ранее ЛеБрон Джеймс прокомментировал поражение своей команды от Наггетс, сравнив плей-офф НБА с плей-офф NCAA.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Денвер Наггетс

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