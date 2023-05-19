Джамал Мюррей: Даже когда Денвер побеждает, все говорят о другой команде

Денвер не сумел бы победить Лейкерс (108:103) во втором матче финальной серии плей-офф Западной конференции без феноменального выступления в четвертой четверти в исполнении Джамала Мюррея.

После поединка 26-летний защитник высказал свое недовольство тем, что его команду по-прежнему недооценивают, хотя она уже второй раз за последние четыре сезона вышла в финал Запада.

"Мы - Денвер, и мы к этому привыкли", - цитирует Мюррея ESPN.

"Даже когда мы побеждаем, все говорят о другой команде. Мы в "пузыре" обыграли Юту, все говорили, как Юта упустила победу, обыграли Клипперс, все говорили, как Клипперс упустили. Сейчас Лейкерс обыгрываем, все говорят, что Лейкерс сами все упускают".

"Все по-старому. Это подпитывает нас и нам будет еще слаще, когда мы выиграем чемпионат".

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.