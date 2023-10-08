Одноклубник Михайлюка получил новый многолетний контракт

Пэйтон Притчард заслужил от Бостона новое соглашение и обещание относительно его роли в команде.

Защитник Бостона Пэйтон Притчард договорился о продлении контракта на четыре года на сумму 30 миллионов долларов, сообщает ESPN.

Сделка, которая полностью гарантирована, предполагает, что Притчард будет играть более значительную роль, выходя со скамейки в новом сезоне.

Стоит отметить, что после Девина Вассела из Сан-Антонио 25-летний Притчард стал седьмым игроком драфта 2020 года, договорившимся о продлении контракта в масштабе новичка. Крайний срок подписания продления — 23 октября.

В прошлом сезоне Пэйтон Притчард в играл в среднем 13,4 минуты за матч - наименьший показатель в его карьере. Ожидается, что в этом году его игровое время возрастет.

Бостон выбрал Притчарда под 26-й пиком на драфте 2020 года. В своих первых двух сезонах он играл в среднем 19,2 и 14,1 минуты соответственно.

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Он стал вторым игроком в истории НБА (после Джеймса Хардена), оформившим трипл-дабл и девять трехочковых за один матч. В последней игре прошлого регулярного сезона Притчард набрал 30 очков, 14 подборов и 11 передач.

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