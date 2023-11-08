Лейкерс пожаловались НБА на малое количество зафиксированных фолов на ЛеБроне
Во вторник, 7 ноября, Лейкерс связались с офисом лиги НБА, чтобы обсудить вопросы судейства, сообщает ESPN.
По мнению калифорнийского клуба, судьи пропустили несколько фолов на ЛеБроне Джеймсе во время проигранного матча с Майами (107:108).
Согласно отчету, "главным предметом разногласий" в Лос-Анджелесе является то, как судьи не свистели фолы на 38-летней звезде. "Озерники" поделились с представителями НБА многочисленными видео с фолами на ЛеБроне, которые судьи не стали фиксировать.
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За всю игру с Хит Джеймс реализовал всего четыре штрафных броска из четырех, а в семи матчах нынешнего сезона он в среднем набирает всего 5,7 попыток с линии штрафных, что является самым низким показателем в его карьере.
Напомним, что в матче с Майами травму бедра получил Энтони Дэвис, который надеется в самое ближайшее время вернуться на паркет.
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