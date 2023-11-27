Лидер Шарлотт выбыл на неопределенный срок из-за очередной травмы голеностопа

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Шарлотт на выезде уступил Орландо со счетом 117:130.

Незадолго до конца первой половины травму получил разыгрывающий Хорнетс ЛаМело Болл.

Болл шел в проход под кольцо и попробовал забросить лэй-ап с сопротивлением от Паоло Банкеро. После броска 22-летний игрок неудачно приземлился на правую ногу.

В результате он не смог самостоятельно покинуть площадку - его унесли сотрудники медицинского штаба команды. В игру Болл не вернулся из-за объявленного повреждения голеностопа, сообщает BasketNews.

LaMelo Ball was carried off the floor and to the locker room after landing awkwardly on this play. pic.twitter.com/Wo5DgLLX18 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 27, 2023

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Примечательно, что для ЛаМело проблемы с голеностопом это не что-то незнакомое, они преследуют его на протяжении всей карьеры.

В феврале этого года Болл выбыл до конца сезона-2022/23 из-за перелома правого голеностопа. Он также регулярного пропускал матчи из-за растяжения голеностопного сустава.

Главный тренер "шершней" Стив Клиффорд не предоставил никаких дополнительных подробностей в своих комментариях после игры.

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