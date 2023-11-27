Шакил О'Нил: Я самый доминирующий игрок, когда-либо выходивший на баскетбольный паркет

"Дизель" уверен, что в современной НБА никто не смог бы остановить его под кольцом.

Шакил О'Нил известен как один из величайших игроков в истории НБА. Теперь, будучи аналитиком и телеведущим, он уверен, что доминировал бы и в современном баскетболе.

Пришел четырехкратный чемпион НБА к такому выводу, так как он считает, что в современном баскетболе нет ни одного игрока, который смог бы его остановить.

"Я выиграл четыре кольца и трижды становился самым ценным игроком Финала. Люди могут говорить все, что хотят, но я всегда играл в тот момент, когда это было важнее всего", - цитирует Шака BasketNews.

"Я самый доминирующий игрок, когда-либо выходивший на баскетбольную площадку. Я еще не видел никого, кто, как мне казалось, мог бы меня остановить".

"Думаю, сейчас я был бы таким же доминирующим. Учитывая, насколько открыта сейчас игра, а также все эти трехочковые и броски, мне будет гораздо легче работать в "краске".

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Ранее Шакил О'Нил заявил, что поменял свое мнение и уже готов стать совладельцем команды из Лас-Вегаса, если она будет там создана.

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