Поражение от Филадельфии стало для ЛеБрона крупнейшим в карьере

При этом "Король" побил рекорд Карима Абдул-Джаббара по общему количеству минут, проведенных на площадке.

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Лейкерс на выезде уступили Филадельфии со счетом 94:138.

Как сообщает ESPN, по ходу данного поединка звезда "озерников" ЛеБрон Джеймс побил многолетний рекорд Карима Абдул-Джаббара по общему количеству минут, проведенному на паркете.

За свою карьеру Абдул-Джаббар провел на площадке 66 297 минут, а "Король" - 66 319.

Однако поражение от Сиксерс (-44) оставило еще один след в карьере ЛеБрона, так как оно стало крупнейшим для 38-летнего форварда. Предыдущий антирекорд был установлен в 2019 году, когда Джеймс проиграл Индиане с разницей -42 очка.

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Стоит отметить, что Лейкерс за 290 матчей никогда не проигрывали 76-м с такой разницей. Но что также примечательно, так это то, что "пурпурно-золотые" продлили свою серию поражений в личных встречах с Филадельфией - ЛАЛ не могут выиграть уже семь матчей подряд.

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