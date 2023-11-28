iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Поражение от Филадельфии стало для ЛеБрона крупнейшим в карьере

При этом "Король" побил рекорд Карима Абдул-Джаббара по общему количеству минут, проведенных на площадке.
Сегодня, 17:30
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Лейкерс на выезде уступили Филадельфии со счетом 94:138.

Как сообщает ESPN, по ходу данного поединка звезда "озерников" ЛеБрон Джеймс побил многолетний рекорд Карима Абдул-Джаббара по общему количеству минут, проведенному на паркете.

За свою карьеру Абдул-Джаббар провел на площадке 66 297 минут, а "Король" - 66 319.

Однако поражение от Сиксерс (-44) оставило еще один след в карьере ЛеБрона, так как оно стало крупнейшим для 38-летнего форварда. Предыдущий антирекорд был установлен в 2019 году, когда Джеймс проиграл Индиане с разницей -42 очка.

Читай также: Шакил О'Нил: Я самый доминирующий игрок, когда-либо выходивший на баскетбольный паркет

Стоит отметить, что Лейкерс за 290 матчей никогда не проигрывали 76-м с такой разницей. Но что также примечательно, так это то, что "пурпурно-золотые" продлили свою серию поражений в личных встречах с Филадельфией - ЛАЛ не могут выиграть уже семь матчей подряд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Филадельфия Сиксерс

Статьи по теме

НБА: Атланта уверенно обыграла Вашингтон, Лейкерс неожиданно победили Кливленд НБА: Атланта уверенно обыграла Вашингтон, Лейкерс неожиданно победили Кливленд
ЛеБрон - первый игрок в истории НБА, набравший 39 тысяч очков в регулярке ЛеБрон - первый игрок в истории НБА, набравший 39 тысяч очков в регулярке
Внутрисезонный турнир НБА: Филадельфия в овертайме проиграла Кливленду, Лейкерс победили Юту Внутрисезонный турнир НБА: Филадельфия в овертайме проиграла Кливленду, Лейкерс победили Юту
Челси собирается ввести новую трансферную политику Челси собирается ввести новую трансферную политику
Помочь журналистам

Видео

Гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Атлетик
Гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Атлетик

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа19:12
Челси собирается ввести новую трансферную политику
Европа18:58
IFAB планирует протестировать 10-минутные удаления
Украина18:50
Главный тренер Шахтера получил нового ассистента из Нидерландов
Европа18:21
Манчестер Сити открыл возле Этихада памятник трем легендам клуба
Формула 118:18
Ред Булл в шестой раз подряд взял приз за лучшие пит-стопы
Лига Чемпионов17:56
Шахтер - Антверпен 3:1 видео голов и лучших моментов матча Юношеской Лиги УЕФА
Европа17:45
Бавария продлила контракты с двумя голкиперами
НБА17:30
Поражение от Филадельфии стало для ЛеБрона крупнейшим в карьере
Европа17:20
Европейские гранды присматриваются к вундеркинду Байера
Европа17:02
Забарный отметился необычным достижение в прошедшем туре АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK