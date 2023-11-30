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Баскетбол

Детройт установил антирекорд франшизы в результате поражения от Лейкерс

Еще никогда в своей истории команда не проигрывала так часто.
Сегодня, 17:56
Детройт - Лейкерс / Getty Images
Детройт - Лейкерс / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Детройт на своем паркете был разгромлен Лейкерс со счетом 107:133.

Как сообщает The Athletic, данное поражение позволило команде сезона-2023/24 войти в историю франшизы.

По информации издания, нынешние Пистонс проиграли пятнадцатый матч подряд по ходу сезона, что стало новым антирекордом клуба. Серия началась с поражения от Оклахомы 31 октября. 

К тому же, Детройт находится всего в шести поражениям кряду от исторической серии организации, которая состоялась на стыке двух сезонов 43 года назад, когда команда проиграла 21 матч подряд.

Ранее стало известно, что владелец Даллас Маверикс продал контрольный пакет акций франшизы, оставив за собой руководство баскетбольными операциями клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Детройт Пистонс

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