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Баскетбол

Крис Пол ляжет на операцию из-за перелома руки

Уорриорз потеряли еще одного игрока.
Сегодня, 18:06
Крис Пол / Getty Images
Крис Пол / Getty Images

Защитник Голден Стэйт Крис Пол сломал левую руку и на следующей неделе ему предстоит операция, сообщает ESPN.

Пол получил травму в середине третьей четверти победного матча Уорриорз с Детройтом со счетом 113:109.

За 6:06 до конца третьей четверти 38-летний разыгрывающий попытался подобрать мяч после отскока от кольца. Однако в противоположном ему направлении двигался Джейден Айви.

В результате контакта с соперником Пол сломал руку. Он схватился за левую кисть и отправился в раздевалку. На данный момент срок его возвращения остается неизвестным.

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В нынешнем сезоне Крис Пол в среднем набирает 9 очков, 3,7 подбора и 7,3 передачи за матч. Голден Стэйт идет десятым на Западе, имея баланс побед 17-18.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Крис Пол Голден Стэйт Уорриорз

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