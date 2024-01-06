Крис Пол ляжет на операцию из-за перелома руки
Защитник Голден Стэйт Крис Пол сломал левую руку и на следующей неделе ему предстоит операция, сообщает ESPN.
Пол получил травму в середине третьей четверти победного матча Уорриорз с Детройтом со счетом 113:109.
За 6:06 до конца третьей четверти 38-летний разыгрывающий попытался подобрать мяч после отскока от кольца. Однако в противоположном ему направлении двигался Джейден Айви.
В результате контакта с соперником Пол сломал руку. Он схватился за левую кисть и отправился в раздевалку. На данный момент срок его возвращения остается неизвестным.
Chris Paul went to the locker room after appearing to injure his hand on this play pic.twitter.com/phKrunsV9s— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 6, 2024
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В нынешнем сезоне Крис Пол в среднем набирает 9 очков, 3,7 подбора и 7,3 передачи за матч. Голден Стэйт идет десятым на Западе, имея баланс побед 17-18.
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