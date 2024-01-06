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Баскетбол

ЛеБрон - о результатах Лейкерс: Прямо сейчас мы просто отстой

"Король" не в восторге от того, что его команда раз за разом проигрывает.
Сегодня, 20:15
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Лейкерс на своем паркете уступили Мемфису со счетом 113:127.

После матча звезда "озерников" ЛеБрон Джеймс, набравший 35+5+7, не скрывал своего разочарования результатами команды в последнее время.

"Мы сейчас просто отстой. Сможем ли мы вернуть уровень игры, который показали в плей-офф внутрисезонного турнира в Лас-Вегасе? Все говорят о Вегасе, но мы сыграли там всего два матча. Это ничтожно мало", - цитирует ЛеБрона ESPN.

"О нашей игре говорят с восторгом, однако это были всего два матча в Вегасе. Лишь два матча".

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Отметим, что после внутрисезонного турнира, где Лейкерс стали триумфаторами, команда из Лос-Анджелеса выиграла лишь три матча из тринадцати.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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