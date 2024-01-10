Тренер Торонто: Если судьям нужно было, чтобы Лейкерс победили, сказали бы нам сразу

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Лейкерс обыграли Торонто со счетом 132:131.

После матча главный тренер Рэпторс Дарко Раякович яростно рассуждал о причинах, почему "озерники" бросили 23 штрафных в четвертой четверти, в то время как его команда всего два.

"Это возмутительно. То, что произошло сегодня вечером, это полная чушь. Это позор. Позор для судей. Позор, что лига это позволяет. Двадцать три штрафных броска у них, а мы получили два штрафных в четвертой четверти? Как нам тогда играть?", - цитирует тренера CNN.

"Я понимаю, уважение к оллстарам и все такое, но и в нашей команде есть звездные игроки. Как это возможно, что Скотти Барнс, игрок уровня Матча всех звезд, каждый раз совершает силовые проходы под кольцо, не пытаясь симулировать и получить фол, получает два штрафных броска за всю игру? Как это возможно? Как это объяснить?".

Источник: Getty Images

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"Они пришли, чтобы победить сегодня вечером? Если это так, просто дайте нам знать, чтобы мы не приезжали Просто отдайте им победу. Сегодня вечером это было несправедливо".

"И это происходит с нами не в первый раз. Скотти Барнс будет игроком Матча всех звезд. Он станет лицом этой лиги, а то, что здесь происходит на протяжении всего сезона… это полный бред".

Raptors HC Darko Rajakovic was heated in the postgame presser, unhappy with the Lakers 23 free throw attempts in the 4Q pic.twitter.com/1xvoXrUM6k — Bleacher Report (@BleacherReport) January 10, 2024

На данный момент Торонто занимает одиннадцатое место Восточной конференции, имея баланс побед 15-22.

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