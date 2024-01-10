iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Тренер Торонто: Если судьям нужно было, чтобы Лейкерс победили, сказали бы нам сразу

Дарко Раякович пришел в ярость во время пресс-конференции, обсуждая судейство матча против Лос-Анджелеса.
Сегодня, 14:39
Дарко Раякович / Getty Images
Дарко Раякович / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Лейкерс обыграли Торонто со счетом 132:131.

После матча главный тренер Рэпторс Дарко Раякович яростно рассуждал о причинах, почему "озерники" бросили 23 штрафных в четвертой четверти, в то время как его команда всего два.

"Это возмутительно. То, что произошло сегодня вечером, это полная чушь. Это позор. Позор для судей. Позор, что лига это позволяет. Двадцать три штрафных броска у них, а мы получили два штрафных в четвертой четверти? Как нам тогда играть?", - цитирует тренера CNN.

"Я понимаю, уважение к оллстарам и все такое, но и в нашей команде есть звездные игроки. Как это возможно, что Скотти Барнс, игрок уровня Матча всех звезд, каждый раз совершает силовые проходы под кольцо, не пытаясь симулировать и получить фол, получает два штрафных броска за всю игру? Как это возможно? Как это объяснить?".

Источник: Getty Images

Читай также: Споэльстра подписал восьмилетнее щедрое продление с Майами

"Они пришли, чтобы победить сегодня вечером? Если это так, просто дайте нам знать, чтобы мы не приезжали Просто отдайте им победу. Сегодня вечером это было несправедливо".

"И это происходит с нами не в первый раз. Скотти Барнс будет игроком Матча всех звезд. Он станет лицом этой лиги, а то, что здесь происходит на протяжении всего сезона… это полный бред".

На данный момент Торонто занимает одиннадцатое место Восточной конференции, имея баланс побед 15-22.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Торонто Рэпторс

Статьи по теме

Легенда Лейкерс назвала данк ЛеБрона через Джорджа "данком века" Легенда Лейкерс назвала данк ЛеБрона через Джорджа "данком века"
ЛеБрон - о результатах Лейкерс: Прямо сейчас мы просто отстой ЛеБрон - о результатах Лейкерс: Прямо сейчас мы просто отстой
НБА: Оклахома легко обыграла Денвер, Бостон не без проблем справился с Торонто НБА: Оклахома легко обыграла Денвер, Бостон не без проблем справился с Торонто
Игрок Лейкерс пропустит еще два месяца из-за операции на колене Игрок Лейкерс пропустит еще два месяца из-за операции на колене
Помочь журналистам

Видео

Металлург Запорожье: клуб, пропавший с футбольной карты Украины
Металлург Запорожье: клуб, пропавший с футбольной карты Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты пятого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

Европа17:25
Президент ПСЖ высказался касаемо возможной покупки стадиона Парк де Пренс
Бокс17:20
Бетербиев назвал причину поражения Усику на Олимпиаде
Европа17:03
Ключевой футболист Барселоны прокомментировал слухи о трансфере в Баварию
Биатлон16:55
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты пятого этапа Кубка мира
Биатлон16:42
Франция выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, украинки финишировали в ТОП-5
Украина16:33
Ключевой игрок Ворсклы покинул клуб
Бокс16:30
Теофимо Лопес сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос
Другие страны16:13
Экс-звезда Металлиста был арестован в Бразилии
Европа16:09
Коваль опроверг свой переход в греческий клуб
Бокс15:52
Российский боксер проведет поединок в андеркарде боя Фьюри - Усик
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK