НБА признала ошибку судей, которая повлияла на результат матча Индиана - Бостон

В ночь на вторник, 9 января, Индиана обыграла Бостон со счетом 133:131 в рамках очередного матча регулярного сезона НБА.

На последних секундах произошло два момента, которые вызвали споры.

За 3,2 секунды до конца судьи назначили два штрафных за фол на Джейлене Брауне. Однако после тренерского челленджа судьи пересмотрели момент и изменили свое решение.

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Затем за 0,6 секунды до конца матча Пэйсерс получили три штрафных броска за фол Кристапса Порзингиса на Бенедикте Матурине. Игрок Индианы забросил два штрафных, чем принес своей команде победу.

Как сообщает ESPN, НБА признала, что Порзингис не нарушал правила, а потому Матурин не должен был пробивать три штрафных броска.

При этом лига также заявила, что судьи правильно поступили, отменив фол на Брауне.

Таким образом, решение судей наградить Индиану тремя штрафными бросками, напрямую повлияло на результат поединка с Селтикс.

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