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Баскетбол

Голден Стэйт интересовался обменом "Лысой Мамбы" из Чикаго

"Воины" все же пытаются исправить ситуацию, думая над вариантами трейдов.
Сегодня, 19:22
Алекс Карузо / Getty Images
Алекс Карузо / Getty Images

Голден Стэйт Уорриорз упоминались в различных слухах накануне дедлайна обмена в НБА.

Как сообщает Sports Illustrated, "воины" были заинтересованы в защитнике Чикаго Алексе Карузо.

Источники в лиге сообщили, что еще до того, как стало известно об операции Зака ЛаВина, несколько команд, в том числе Голден Стэйт, навели справки о Карузо. И хотя эти команды интересовались 29-летним игроком, Буллз всем им ответили отказом.

Теперь же вопрос заключается в том, изменит ли операция ЛаВина планы Чикаго относительно Карузо и ДеМара ДеРозана, еще одного потенциального кандидата на обмен.

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В нынешнем сезоне Алекс Карузо в среднем набирает 10 очков, 3,6 подбора и 2,8 передач в 43 матчах. Чикаго занимает девятое место Восточной конференции, имея баланс побед 23-27.

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