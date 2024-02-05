Тренер Миннесоты впервые в карьере возглавит команду Матча всех звезд

Крис Финч будет руководить командой Запада, в которой в качестве резервиста выступит его подопечный.

Спустя день после того, как Док Риверс был назван тренером команды Востока, стало известно имя человека, который будет руководить командой Запада Матча всех звезд-2024.

НБА на своем официальном сайте объявила, что западный коллектив во время звездного уик-энда возглавит тренер Миннесоты Крис Финч.

Timberwolves head coach Chris Finch and staff will coach the WEST during the 2024 #NBAAllStar Game (Sunday, 2/18 on TNT). pic.twitter.com/5pnJ2ZrkpN — NBA (@NBA) February 5, 2024

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Финч впервые в своей карьере поедет на Матч всех звезд. Примечательно, что 54-летний специалист стал лишь вторым тренером в истории Тимбервулвз, которого выбрали для этой роли. Ранее в 2004 году команду Запада возглавлял Флип Сондерс.

Крис Финч проводит свой четвертый сезон во главе Миннесоты. На данный момент "волки" занимают первое место Западной конференции, имея баланс побед 35-15, что повторило рекорд франшизы по количеству побед в первых 50 матчах сезона (35 побед в сезоне-2003/04).

По ходу нынешнего сезона Финч дважды признавался лучшим тренером на Западе (октябрь, ноябрь). Это была первая ежемесячная награда в тренерской карьере Финча.

Он стал третьим наставником клуба, получившим эту награду, присоединившись к Кевину МакХейлу (январь 2009 г.) и Флипу Сондерсу (апрель 2004 г., февраль 2003 г. , январь 2001 г. и январь 2000 г.).

Напомним, что в команде Запада в качестве резервиста выступит подопечный Финча Энтони Эдвардс.

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