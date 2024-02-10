Игрок, которого лишили бонуса за выступления, подпишется с Лейкерс

Бывший игрок Бруклина и Далласа Спенсер Динуидди планирует подписать контракт с Лейкерс.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, 30-летний защитник станет игроком "пурпурно-золотых" после того, как он покинет рынок отказов.

Во время матча Лейкерс - Новый Орлеан (139:122), баскетболиста видели в компании генменеджера Лос-Анджелеса Роба Пелинки.

Just in: Spencer Dinwiddie plans to sign with the Los Angeles Lakers after he clears waivers, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/XJCQZnW1Dc — Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2024

Читай также: Генменеджер Лейкерс объяснил бездействие клуба во время дедлайна обменов

Динуидди стал свободным агентом после того, как во время дедлайна обменов Бруклин отправил его в Торонто, получив взамен Денниса Шредера и Таддеуса Янга.

Однако Рэпторс не планировали сохранять у себя Динуидди и в итоге он был отчислен. Это решение было связано с нежеланием канадской организации платить Спенсеру 1,5 миллиона долларов в виде бонуса за количество сыгранных матчей, прописанного в его контракте.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми обменами, которые были оформлены во время дедлайна.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!