Игрок, которого лишили бонуса за выступления, подпишется с Лейкерс
Бывший игрок Бруклина и Далласа Спенсер Динуидди планирует подписать контракт с Лейкерс.
Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, 30-летний защитник станет игроком "пурпурно-золотых" после того, как он покинет рынок отказов.
Во время матча Лейкерс - Новый Орлеан (139:122), баскетболиста видели в компании генменеджера Лос-Анджелеса Роба Пелинки.
Just in: Spencer Dinwiddie plans to sign with the Los Angeles Lakers after he clears waivers, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/XJCQZnW1Dc— Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2024
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Динуидди стал свободным агентом после того, как во время дедлайна обменов Бруклин отправил его в Торонто, получив взамен Денниса Шредера и Таддеуса Янга.
Однако Рэпторс не планировали сохранять у себя Динуидди и в итоге он был отчислен. Это решение было связано с нежеланием канадской организации платить Спенсеру 1,5 миллиона долларов в виде бонуса за количество сыгранных матчей, прописанного в его контракте.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми обменами, которые были оформлены во время дедлайна.
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