Генменеджер Лейкерс объяснил бездействие клуба во время дедлайна обменов

Лейкерс были одной из немногих команд, которые не провели ни одного трейда во время дедлайна обменов.

Это вызвало вопросы у многих фанатов, в особенности у поклонников "пурпурно-золотых", которые ожидали некоторых действий на рынке от своей любимой команды.

Однако генеральный менеджер Лос-Анджелеса Роб Пелинка заявил, что у бездействия организации были свои причины.

"Вы не можете купить дом, который не выставлен на продажу. Мы провели много времени в поисках способов использования наших активов, чтобы сделать нашу команду лучше. Но правильного хода не было", - цитирует Пелинку ESPN.

"Что касается того, что было доступно к крайнему сроку обменов, то у нас был один драфт-пик первого раунда. Это был наш единственный крючок, на который мы ловили рыбу".

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"И этим летом, в июне, во время драфта у нас будет три выбора в первом раунде для поиска сделок, которые, я думаю, действительно откроют доступ к потенциально большему переходу".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми сделками, которые были оформлены во время дедлайна обменов.

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