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Баскетбол

Новичок Лейкерс получит "невероятный" бонус, если команда станет чемпионом НБА

Невероятная история карьеры Спенсера Динуидди продолжается.
Сегодня, 17:05
Спенсер Динуидди / Getty Images
Спенсер Динуидди / Getty Images

После того, как Торонто отчислил Спенсера Динуидди из-за нежелания платить ему бонус за выступления, игрок подписал контракт с Лейкерс.

Защитник подписал с "пурпурно-золотыми" контракт, рассчитанный до конца этого сезона. И это соглашение также включает в себя бонус, но в этот раз он вызывает неоднозначные чувства.

Как сообщает ClutchPoints, подписав исключение среднего уровня, Динуидди согласился на 1 554 655 долларов. Однако базовая зарплата из этой суммы составляет только 1 554 654 долларов.

Оставшийся один доллар 30-летний баскетболист получит в качестве бонуса, если он станет чемпионом НБА.

Стоит отметить, что во время дедлайна обменов Лейкерс не оформили ни одной сделки - Спенсер Динуидди стал единственным пополнением в команде.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Спенсер Динуидди

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