Владелец Бруклина ведет переговоры о продаже части акций клуба
Владелец Бруклин Нетс Джо Цай обсудил возможность продажи миноритарной доли франшизы семье Кох, сообщает ESPN.
Инвестиционная компания 1888 Management потенциально может купить долю в BSE Global, холдинговой компании Цая, которая контролирует не только Нетс, но и Нью-Йорк Либерти (ЖНБА) и Барклейс Центр (домашняя арена обеих команд).
Семья Кох хорошо известна своим участием в политике, особенно в плане финансирования консервативных движений. Другая известная семья в этих кругах, Адельсоны, недавно приобрела контрольный пакет акций Даллас Маверикс у Марка Кьюбана.
Цай купил Бруклин у Михаила Прохорова в 2019 году, после того как годом ранее купил 49% команды у российского миллиардера.
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В этом сезоне Нетс идут с балансом побед 21-34, что позволяет коллективу занимать одиннадцатое место Восточной конференции.
Напомним, что недавно Бруклин уволил Жака Вона с поста главного тренера, при котором команда выиграла лишь 6 из последних 24 матчей.
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