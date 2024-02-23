Владелец Бруклина ведет переговоры о продаже части акций клуба

В НБА может состояться очередная сделка по передаче доли владения франшизой.

Владелец Бруклин Нетс Джо Цай обсудил возможность продажи миноритарной доли франшизы семье Кох, сообщает ESPN.

Инвестиционная компания 1888 Management потенциально может купить долю в BSE Global, холдинговой компании Цая, которая контролирует не только Нетс, но и Нью-Йорк Либерти (ЖНБА) и Барклейс Центр (домашняя арена обеих команд).

Семья Кох хорошо известна своим участием в политике, особенно в плане финансирования консервативных движений. Другая известная семья в этих кругах, Адельсоны, недавно приобрела контрольный пакет акций Даллас Маверикс у Марка Кьюбана.

Цай купил Бруклин у Михаила Прохорова в 2019 году, после того как годом ранее купил 49% команды у российского миллиардера.

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В этом сезоне Нетс идут с балансом побед 21-34, что позволяет коллективу занимать одиннадцатое место Восточной конференции.

Напомним, что недавно Бруклин уволил Жака Вона с поста главного тренера, при котором команда выиграла лишь 6 из последних 24 матчей.

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