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Баскетбол

НБА дисквалифицировала бигмена Детройта за драку с игроком Финикса

Наказание нашло своего счастливого обладателя.
Сегодня, 15:50
Айзея Стюарт / Getty Images
Айзея Стюарт / Getty Images

НБА на своем официальном сайте объявила о том, что бигмен Детройта Айзея Стюарт был дисквалифицирован на три матча без сохранения зарплаты.

Наказание последовало после того, как 22-летний баскетболист ударил бигмена Финикса Дрю Юбенкса незадолго до начала встречи Пистонс и Санз 14 февраля.

Стюарт начал отбывать наказание этой ночью, когда Детройт играл с Индианой (115:129). Ожидается, что игрок пропустит следующие игры против Орландо (25 февраля) и Нью-Йорка (27 февраля).

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Стоит отметить, что это не первый приступ агрессии в карьере Стюарта. В ноябре 2021 года он с окровавленным лицом бросился на ЛеБрона Джеймса, который локтем разбил ему бровь. В итоге Стюарт был дисквалифицирован на два матча.

Ранее стало известно, что владелец Бруклин Нетс Джо Цай готовится к продаже миноритарной части акций франшизы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Детройт Пистонс Финикс Санз

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