НБА дисквалифицировала бигмена Детройта за драку с игроком Финикса

НБА на своем официальном сайте объявила о том, что бигмен Детройта Айзея Стюарт был дисквалифицирован на три матча без сохранения зарплаты.

Наказание последовало после того, как 22-летний баскетболист ударил бигмена Финикса Дрю Юбенкса незадолго до начала встречи Пистонс и Санз 14 февраля.

Стюарт начал отбывать наказание этой ночью, когда Детройт играл с Индианой (115:129). Ожидается, что игрок пропустит следующие игры против Орландо (25 февраля) и Нью-Йорка (27 февраля).

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Стоит отметить, что это не первый приступ агрессии в карьере Стюарта. В ноябре 2021 года он с окровавленным лицом бросился на ЛеБрона Джеймса, который локтем разбил ему бровь. В итоге Стюарт был дисквалифицирован на два матча.

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