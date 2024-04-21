Плей-офф НБА: Миннесота разгромила Финикс, Денвер одержал победу над Лейкерс

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь с субботы на воскресенье, 21 апреля, стартовал плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в рамках которого были сыграны первые четыре матча первого раунда.

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Результаты матчей плей-офф НБА за 20 апреля

Кливленд – Орландо 97:83 (33:26, 20:15, 20:17, 24:25)

Кливленд: Митчелл (30), Э. Мобли (16 + 11 подборов), Аллен (16 + 18 подборов), Гарлэнд (14 + 8 передач + 5 потерь), Струс (7 + 9 подборов + 5 потерь) – старт; Ньянг (5), Леверт (5), Окоро (4), Меррилл (0).

Орландо: Банкеро (24 + 7 подборов + 9 потерь), Ф. Вагнер (18 + 7 подборов), Саггс (13), Айзек (10), Г. Харрис (0) – старт; М. Вагнер (10), Энтони (4), Картер (3), Инглс (1), Фульц (0).

Кливленд ведет в серии - 1-0.

Миннесота – Финикс 120:95 (27:28, 34:23, 31:21, 28:23)

Миннесота: Эдвардс (33 + 9 подборов + 6 передач + 6 потерь), Таунс (19 + 7 подборов), Гобер (14 + 16 подборов), Макдэниэлс (9), Конли (4 + 7 передач) – старт; Александер-Уокер (18), Рид (12), Гарза (5), Маклафлин (2), Андерсон (2), Моррис (2), Уоррен (0), Мур (0).

Финикс: Дюрант (31 + 7 подборов + 5 потерь), Букер (18), Бил (15 + 6 передач), Нуркич (9), Аллен (4) – старт; О'Нил (14), Окоги (2), Литтл (2), Томас (0), Бол (0), Юбэнкс (0), Янг (0), Гордон (0).

Миннесота ведет в серии – 1-0.

Нью-Йорк – Филадельфия 111:104 (25:34, 33:12, 21:36, 32:22)

Нью-Йорк: Брансон (22 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Харт (22 + 13 подборов), Ануноби (11), Дивинченцо (8), Хартенштайн (6 + 7 подборов) – старт; Макбрайд (21), Богданович (13 + 7 подборов), Робинсон (8 + 12 подборов + 4 блок-шота).

Филадельфия: Макси (33), Эмбиид (29 + 8 подборов + 6 передач), Лаури (18), Убре (10 + 5 перехватов), Харрис (7 + 9 подборов) – старт; Рид (4), Батюм (3), Хилд (0), Пэйн (0).

Нью-Йорк ведет в серии – 1-0.

Денвер – Лейкерс 114:103 (25:33, 32:27, 32:18, 25:25)

Денвер: Йокич (32 + 12 подборов + 7 передач), Дж. Мюррэй (22 + 10 передач), Портер (19 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (12), Гордон (12 + 11 подборов + 7 передач) – старт; Уотсон (8), Джордан (4), Джексон (3), К. Браун (2), Дж. Холидэй (0).

Лейкерс: Дэвис (32 + 14 подборов + 4 блок-шота), Джеймс (27 + 8 передач + 7 потерь), Расселл (13), Ривз (13), Хатимура (7) – старт; Принс (11), Винсент (0), Хэйс (0), Динуидди (0).

Денвер ведет в серии – 1-0.

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