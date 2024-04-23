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Баскетбол

Баззербитер Мюррея помог Денверу отыграть 20-очковое отставание и победить в игре с Лейкерс

Вторая звезда Наггетс в нужный для команды момент включился и совершил победный бросок.
Сегодня, 08:18
Джамал Мюррей / Getty Images
Джамал Мюррей / Getty Images

Минувшей ночью в рамках первого раунда плей-офф НБА Западной конференции состоялся второй матч серии между Денвером и Лейкерс.

Не учитывая начало поединка, Лос-Анджелес лидировал на протяжении всей игры, а по ходу третьей четверти его лидерство достигло +20 очков.

Однако затем хозяева паркета начали свой камбек, что привело к клатчу, который завершился шикарным победным баззербитером в исполнении Джамала Мюррея.

При равном счете 99:99 за 4 секунды до сирены защитник прорвался поближе к кольцу и совершил бросок со средней дистанции.

Энтони Дэвис изо всех сил старался помешать, но у бигмена "озерников" ничего не вышло - мяч попал в корзину, что ознаменовало победу Денвера, который теперь лидирует в серии 2-0.

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей первого раунда плей-офф НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Денвер Наггетс джамал мюррей

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