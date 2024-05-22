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Баскетбол

Вембаньяма установил очередной рекорд НБА среди новичков

Француз провел очень успешный сезон.
Сегодня, 11:55
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

Бигмен Сан-Антонио Виктор Вембаньяма провел выдающийся дебютный сезон в НБА.

После того, как он выиграл награду Лучшего новичка года, 20-летний француз попал в первую символическую сборную лучших оборонительных игроков.

Как сообщает официальный сайт НБА, Вембаньяма стал первым игроком в истории лиги, который попал в первую символическую пятерку лучших защитников в качестве новичка.

В прошедшем регулярном сезоне Виктор Вембаньяма принял участие в 71 матче, в которых он в среднем набирал 21,4 очка, 10,6 подбора и 3,9 передачи.

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей плей-офф НБА, куда Вембаньяма и его Сан-Антонио не смогли пробиться.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс

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