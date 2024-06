Дончич: Давать шесть фолов в Финале НБА? Мы лучше этого

Минувшей ночью в рамках третьего матча Финала НБА Даллас на своем паркете уступил Бостону со счетом 99:106.

За четыре минуты до конца встречи судьи удалили с площадки звезду Маверикс Луку Дончича, который получил шестой персональный фол.

Luka Dončić is fouled out with a blocking foul against Jaylen Brown on this play. It's his first time being fouled out this season. pic.twitter.com/cUroS5et73

После матча 25-летний словенец на стал напрямую комментировать решение судей, а лишь намекнул, что им не стоило фиксировать эти фолы в финальной серии.

"Я не знаю. Мы не могли играть в контактный баскетбол. Не хочу говорить ничего лишнего, но шесть фолов в финале НБА, когда я в таком состоянии? Да ладно. Мы лучше этого", - цитирует Дончича The Guardian.

Luka Dončić on the officiating against him in Game 3: “I mean, I don’t know. We couldn’t play physical so, I don’t know. I don’t want to say nothing but six fouls in the NBA Finals… come on man, better than that.” pic.twitter.com/rq0yxkDhKQ