Тейтум подпишет с Бостоном рекордный в истории НБА контракт

Форвард Бостон Селтикс Джейсон Тейтум договорился о максимальном продлении контракта с клубом.

Как сообщает The Athletic, обновленный договор 26-летнего игрока с чемпионами лиги будет рассчитан на пять лет, за которые он заработает 314 миллионов долларов. Этот контракт станет рекордным в истории НБА.

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До этого самый большой договор был у одноклубника Тейтума Джейлена Брауна, который получит 303,7 миллиона ​​долларов.

Тейтум выступает за Бостон с 2017 года. В минувшем сезоне он помог команде завоевать чемпионство и набирал в среднем 26,9 очка, совершал 4,9 передачи и 8,1 подбора. В голосовании за MVP сезона форвард Селтикс занял шестое место.

Ранее сообщалось, что Бостон принял решение по поводу будущего украица Святослава Михайлюка.

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