Кемба Уокер объявил о завершении карьеры

Разыгрывающий, который последние пять лет страдал от травм, решил завязать с баскетболом в возрасте 34 лет.

Бывший игрок НБА Кемба Уокер принял решение завершить профессиональную карьеру.

Об уходе из баскетбола 34-летний разыгрывающий объявил в социальных сетях, опубликовав соответствующее прощание.

"Я хочу начать с благодарности Богу за все, что он мне дал. Баскетбол сделал для меня больше, чем я мог себе представить, и я очень благодарен за удивительное путешествие, которое я совершил".

"На этом я хочу сообщить, что официально ухожу из баскетбола. Все это было мечтой. Когда я оглядываюсь назад, я до сих пор не могу поверить в то, чего я достиг в своей карьере".

"Я знаю, что не смог бы дойти до этого момента, если бы меня не окружала невероятная система поддержки. Мне нужно поблагодарить очень многих людей - мою маму, папу и всю семью, моих товарищей по команде, которые стали семьей, и тренеров, которые верили в меня и раскрыли во мне все самое лучшее".

"Баскетбол навсегда останется частью моей жизни, так что это не прощание. Я с нетерпением жду того, что будет дальше".

Читай также: Игрока НБА арестовали за использование фейкового имени во время расследования

Кемба Уокер был выбран под общим девятым пиком на драфте 2011 года командой Шарлотт Бобкэтс (ныне Шарлотт Хорнетс).

После восьми сезонов в команде он ушел свободным агентом в Бостон, где провел два года. Летом 2021 года его отправили в Оклахому, которая затем выкупила его контракт, после чего он подписался с Нью-Йорком.

Летом 2022 года его обменяли в Детройт, который отчислил его в октябре того же года. Спустя месяц Кембу подписал Даллас, но в январе 2023 года он вновь был отчислен. Прошедший сезон баскетболист провел в Европе в составе Монако.

Уокер провел 750 матчей в НБА, в которых он набирал в среднем 19,3 очка, 3,8 подбора и 5,3 передачи при 41,8% реализации с игры, 36% реализации трехочковых и 84% реализации штрафных.

На его счету попадание в третью символическую сборную НБА (2019), участие в матче новичков (2012, 2013), участие в Матче всех звезд (2017-2020), Приз имени Боба Коузи (2011), чемпионство NCAA (2011), звание Самого выдающегося игрока NCAA (2011), попадание в первую всеамериканскую сборную NCAA (2011) и Приз за спортивное поведение (2017, 2018).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!