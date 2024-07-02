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Баскетбол

Кемба Уокер объявил о завершении карьеры

Разыгрывающий, который последние пять лет страдал от травм, решил завязать с баскетболом в возрасте 34 лет.
Вчера, 23:00
Кемба Уокер / Getty Images
Кемба Уокер / Getty Images

Бывший игрок НБА Кемба Уокер принял решение завершить профессиональную карьеру.

Об уходе из баскетбола 34-летний разыгрывающий объявил в социальных сетях, опубликовав соответствующее прощание.

"Я хочу начать с благодарности Богу за все, что он мне дал. Баскетбол сделал для меня больше, чем я мог себе представить, и я очень благодарен за удивительное путешествие, которое я совершил".

"На этом я хочу сообщить, что официально ухожу из баскетбола. Все это было мечтой. Когда я оглядываюсь назад, я до сих пор не могу поверить в то, чего я достиг в своей карьере".

"Я знаю, что не смог бы дойти до этого момента, если бы меня не окружала невероятная система поддержки. Мне нужно поблагодарить очень многих людей - мою маму, папу и всю семью, моих товарищей по команде, которые стали семьей, и тренеров, которые верили в меня и раскрыли во мне все самое лучшее".

"Баскетбол навсегда останется частью моей жизни, так что это не прощание. Я с нетерпением жду того, что будет дальше".

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Кемба Уокер был выбран под общим девятым пиком на драфте 2011 года командой Шарлотт Бобкэтс (ныне Шарлотт Хорнетс).

После восьми сезонов в команде он ушел свободным агентом в Бостон, где провел два года. Летом 2021 года его отправили в Оклахому, которая затем выкупила его контракт, после чего он подписался с Нью-Йорком.

Летом 2022 года его обменяли в Детройт, который отчислил его в октябре того же года. Спустя месяц Кембу подписал Даллас, но в январе 2023 года он вновь был отчислен. Прошедший сезон баскетболист провел в Европе в составе Монако.

Уокер провел 750 матчей в НБА, в которых он набирал в среднем 19,3 очка, 3,8 подбора и 5,3 передачи при 41,8% реализации с игры, 36% реализации трехочковых и 84% реализации штрафных.

На его счету попадание в третью символическую сборную НБА (2019), участие в матче новичков (2012, 2013), участие в Матче всех звезд (2017-2020), Приз имени Боба Коузи (2011), чемпионство NCAA (2011), звание Самого выдающегося игрока NCAA (2011), попадание в первую всеамериканскую сборную NCAA (2011) и Приз за спортивное поведение (2017, 2018).

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