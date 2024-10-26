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Баскетбол

Дэвис повторил рекорд результативности Лейкерс на старте сезона

Благодаря его великолепной игре команда из Лос-Анджелеса выиграла первые матчи кампании.
Сегодня, 09:37
Энтони Дэвис / Getty Images
Энтони Дэвис / Getty Images

Минувшей ночью Лейкерс одолели Финикс со счетом 123:116 в рамках второго матча нового регулярного сезона НБА.

Это первый случай за последние 13 лет, когда "озерники" выиграли первые две встречи регулярки. Но это не единственное их достижение..

Как сообщает NBA History, бигмен ЛАЛ Энтони Дэвис стал первым игроком со времен Коби Брайанта, который набрал 30+ очков в первых двух матчах сезона.

Более того, 31-летний баскетболист стал лишь третьим игроком в истории франшизы, который сумел набрать 35+ очков в стартовых двух играх. До Дэвиса таким отметились Джерри Уэст и Элджин Бэйлор.

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Ранее стало известно, что звездный новичок Нового Орлеана Деджонте Мюррей будет вынужден пропустить определенный период времени из-за перелома руки в своей первой же официальной игре за новую команду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Энтони Дэвис

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