Дэвис повторил рекорд результативности Лейкерс на старте сезона

Минувшей ночью Лейкерс одолели Финикс со счетом 123:116 в рамках второго матча нового регулярного сезона НБА.

Это первый случай за последние 13 лет, когда "озерники" выиграли первые две встречи регулярки. Но это не единственное их достижение..

Как сообщает NBA History, бигмен ЛАЛ Энтони Дэвис стал первым игроком со времен Коби Брайанта, который набрал 30+ очков в первых двух матчах сезона.

Более того, 31-летний баскетболист стал лишь третьим игроком в истории франшизы, который сумел набрать 35+ очков в стартовых двух играх. До Дэвиса таким отметились Джерри Уэст и Элджин Бэйлор.

AD is the first @Lakers player with 30+ points in the season's first two games since Kobe Bryant.



He's the third Laker ever with 35+ in the first two games, joining Jerry West and Elgin Baylor. https://t.co/LrmCQtSH0r pic.twitter.com/ya4qQVddbB