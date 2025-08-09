iSport.ua
"Некоторые ублюдки не приезжают": Тренер сборной Украины жестко высказался о кадровой ситуации

Айнарс Багатскис эмоционально вспомнил игроков, отказавшихся присоединиться к национальной команде.
Вчера, 22:55       Автор: Игорь Мищук
Айнарс Багатскис / Getty Images
Айнарс Багатскис / Getty Images

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис сделал эмоциональное заявление после победного матча со Словакией в преквалификации чемпионата мира-2027.

Латвийский наставник "сине-желтых" высказался о ситуации в Украине и жестко отреагировал на отказ легионеров из НБА приехать в национальную команду.

Читай также: Михайлюк назвал причину, почему не сыграет за сборную в квалификации к чемпионату мира-2027

"Я был в Украине. Мы играли в баскетбол на уровне сборных в Евролиге и Еврокубке. И это были полные залы, было много зрителей.

Действительно, я бы сказал, что хочется как можно скорее вернуться, потому что для этих ребят… Извините за мои эмоции.

Да, эти ребята посвящают себя, приезжают в сборную, тренируются, потеют, бьются. Некоторые, извините, ублюдки не приезжают в сборную", - заявил Багатскис.

Напомним, что в преквалификации ЧМ-2027 сборная Украины уступила Швейцарии (64:66) и одержала победу над Словакией (80:71).

Следующий матч украинцы проведут 16 августа против швейцарцев, а завершающий поединок со словаками запланирован на 20 августа.

