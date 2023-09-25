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Баскетбол

Франция установила дедлайн для Эмбиида, который все еще не знает, за кого играть

Лидеру Филадельфии предстоит принять трудное и важное решение, выбирая между тремя сборными.
Сегодня, 09:29
Джоэл Эмбиид / Getty Images
Джоэл Эмбиид / Getty Images

В июле 2022 года звезда Филадельфии Джоэл Эмбиид получил французское гражданство.

До этого он выразил желание сыграть за сборную Франции на Олимпиаде 2024 года, которая пройдет в Париже. Однако с момента получения гражданства он так ни разу и не сыграл за "Les Bleus".

Тем временем на горизонте появилась сборная США, которая не скрывает своих намерений предложить 29-летнему бигмену надеть джерси американской команды.

В связи с затянувшимся вопросом, президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сьюта установил для Эмбиида дедлайн принятия решения - 10 октября, сообщает BasketNews.

"На сегодняшний день он не является членом сборной, но мы работаем над конкретным случаем" - сказал Сьюта.

"У нас была возможность поговорить с ним. Теперь ждем его ответа. Мы также знаем, что сборная США тоже хотела бы его заполучить. В любом случае, мы скоро о нем услышим. Мы надеемся, что он тоже это знает".

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Стоит отметить, что Камерун, где родился Эмбиид, прошел пре-квалификацию Олимпиады-2024. Таким образом, лидер 76-х будет выбирать между тремя странами: Камерун, Франция и США.

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