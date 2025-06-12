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"Мы ничего не обещали": Менеджер Уайта сделал неожиданное заявление о бое с Итаумой

Представитель боксера отрицает окончательную договоренность о поединке.
Сегодня, 13:38       Автор: Игорь Мищук
Диллиан Уайт / Getty Images
Диллиан Уайт / Getty Images

Майкл Офо, менеджер бывшего претендента на титул в супертяжелом весе Диллиана Уайта, заявил, что окончательной договоренности о ранее якобы подтвержденном бое с проспектом дивизиона Мозесом Итаумой нет.

По его словам, сейчас стороны еще продолжают переговоры о потенциальном поединке.

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"Переговоры все еще продолжаются. Мы ничего не обещали. Мозес - один из соперников, с которыми ми общаемся.

Диллиан серьезно относится к своему делу. Он хочет драться с лучшими бойцами, он не просто об этом говорит. И мы хотим вести переговоры и разговаривать с теми, кто считает себя лучшими. Так что его бой с Мозесом будет невероятным.

Я считаю, что все сбрасывают Диллиана со счетов, так что это послужит для него мотивацией на тренировках. Он готов, он активен. Так что это будет хороший бой, если он состоится. Это еще нерешенное дело, мы все еще обсуждаем все детали", - приводит слова менеджера talkSPORT.

Напомним, ранее сообщалось, что бой Уайта с Итаумой должен состояться 16 августа, возглавив боксерское шоу из серии Riyadh Season в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Диллиан Уайт Мозес Итаума

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