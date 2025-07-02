"Два убийцы": Известный промоутер выбрал соперника для Уайлдера

Промоутер Фрэнк Уоррен высказался о дальнейшей карьере бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера после его успешного возвращения в ринг.

По словам функционера, он хотел бы увидеть бой американца против его подопечного обладателя временного титула WBA Фабио Уордли.

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"Ну, если поставить его в поединок с одним из бойцов из нашей компании, это будет тот, кто я хочу, чтобы победил его.

Я вам скажу, что это был бы действительно захватывающий бой - он и Фабио Уордли. Два убийцы", - приводит слова Уоррена Seconds Out.

Отметим, ранее Карл Фроч призвал Деонтея Уайлдера завершить карьеру.

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