Фьюри отреагировал на слова Турки о своем возвращении в ринг
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал слова главы Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейха о возобновлении карьеры.
Британский боксер у себя в Instagram отреагировал на заявление функционера о возвращении в ринг в следующем году и возможной трилогии с Александром Усиком.
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"Цыганский король" не дал конкретного ответа по поводу этой информации, но отметил, что нужно будет посмотреть, что случится в будущем.
"Посмотрим, что принесет 2026 год $$$$$$$$$$$$$$$", - написал Фьюри.
Отметим, ранее Фьюри заявил, что может возобновить карьеру только ради боя с Усиком.
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