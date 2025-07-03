Фьюри отреагировал на слова Турки о своем возвращении в ринг

Британский экс-чемпион добавил интриги в историю с возможным возобновлением карьеры.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал слова главы Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейха о возобновлении карьеры.

Британский боксер у себя в Instagram отреагировал на заявление функционера о возвращении в ринг в следующем году и возможной трилогии с Александром Усиком.

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"Цыганский король" не дал конкретного ответа по поводу этой информации, но отметил, что нужно будет посмотреть, что случится в будущем.

"Посмотрим, что принесет 2026 год $$$$$$$$$$$$$$$", - написал Фьюри.

Отметим, ранее Фьюри заявил, что может возобновить карьеру только ради боя с Усиком.

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