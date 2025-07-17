Усик сохраняет лидерство в рейтинге P4P от The Ring, Шакур вошел в топ-10

Украинский чемпион обосновался на вершине еще со времен первой победы над Тайсоном Фьюри.

Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Лидером списка остается чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик, который удерживает первую позицию еще со времен победы над Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолюта дивизиона, который состоялся в мае 2024 года.

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В топ-10 рейтинга произошло только одно изменение. Обладатель титула WBC в легком весе Шакур Стивенсон после своей победы над Уильямом Сепедой вытеснил из десятки чемпиона WBC в полутяжелом весе Давида Бенавидеса.

Рейтинг P4P от The Ring:

Александр Усик Наоя Иноуэ Теренс Кроуфорд Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Дзунто Накатани Джесси Родригес Сауль Альварес Кен Широ Шакур Стивенсон

📋 The Ring’s latest pound for pound rankings:



Shakur Stevenson enters at No. 10 after his masterful performance against William Zepeda at Ring III.



Who do you think should be higher or lower❓ pic.twitter.com/yG5x7D4Up6 — Ring Magazine (@ringmagazine) July 16, 2025

Напомним, что 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне Александр Усик проведет бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона против Даниэля Дюбуа.

Ранее Усик и Дюбуа провели открытую тренировку перед будущим поединком.

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