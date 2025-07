Усик сохраняет лидерство в рейтинге P4P от The Ring, Шакур вошел в топ-10

Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Лидером списка остается чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик, который удерживает первую позицию еще со времен победы над Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолюта дивизиона, который состоялся в мае 2024 года.

В топ-10 рейтинга произошло только одно изменение. Обладатель титула WBC в легком весе Шакур Стивенсон после своей победы над Уильямом Сепедой вытеснил из десятки чемпиона WBC в полутяжелом весе Давида Бенавидеса.

📋 The Ring’s latest pound for pound rankings:



Shakur Stevenson enters at No. 10 after his masterful performance against William Zepeda at Ring III.



Who do you think should be higher or lower❓ pic.twitter.com/yG5x7D4Up6