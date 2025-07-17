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Усик сохраняет лидерство в рейтинге P4P от The Ring, Шакур вошел в топ-10

Украинский чемпион обосновался на вершине еще со времен первой победы над Тайсоном Фьюри.
Сегодня, 15:08       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Лидером списка остается чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик, который удерживает первую позицию еще со времен победы над Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолюта дивизиона, который состоялся в мае 2024 года.

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В топ-10 рейтинга произошло только одно изменение. Обладатель титула WBC в легком весе Шакур Стивенсон после своей победы над Уильямом Сепедой вытеснил из десятки чемпиона WBC в полутяжелом весе Давида Бенавидеса.

Рейтинг P4P от The Ring:

  1. Александр Усик
  2. Наоя Иноуэ
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Дмитрий Бивол
  5. Артур Бетербиев
  6. Дзунто Накатани
  7. Джесси Родригес
  8. Сауль Альварес
  9. Кен Широ
  10. Шакур Стивенсон

Напомним, что 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне Александр Усик проведет бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона против Даниэля Дюбуа.

Ранее Усик и Дюбуа провели открытую тренировку перед будущим поединком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Шакур Стивенсон

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