Усик сохраняет лидерство в рейтинге P4P от The Ring, Шакур вошел в топ-10
Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
Лидером списка остается чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик, который удерживает первую позицию еще со времен победы над Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолюта дивизиона, который состоялся в мае 2024 года.
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В топ-10 рейтинга произошло только одно изменение. Обладатель титула WBC в легком весе Шакур Стивенсон после своей победы над Уильямом Сепедой вытеснил из десятки чемпиона WBC в полутяжелом весе Давида Бенавидеса.
Рейтинг P4P от The Ring:
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- Теренс Кроуфорд
- Дмитрий Бивол
- Артур Бетербиев
- Дзунто Накатани
- Джесси Родригес
- Сауль Альварес
- Кен Широ
- Шакур Стивенсон
📋 The Ring’s latest pound for pound rankings:— Ring Magazine (@ringmagazine) July 16, 2025
Shakur Stevenson enters at No. 10 after his masterful performance against William Zepeda at Ring III.
Who do you think should be higher or lower❓ pic.twitter.com/yG5x7D4Up6
Напомним, что 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне Александр Усик проведет бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона против Даниэля Дюбуа.
Ранее Усик и Дюбуа провели открытую тренировку перед будущим поединком.
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