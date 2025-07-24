Усик продолжает удерживать лидерство в рейтинге P4P от ESPN
Абсолютный чемпион только укрепил свою позицию после досрочной победы над Дюбуа.
ESPN представил обновленный рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.
Первое место в списке продолжает занимать украинец Александр Усик, который ранее одержал победу нокаутом в пятом раунде над Даниэлем Дюбуа и снова стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона.
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На второй строчке в рейтинге расположился бесспорный чемпион во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ, а третьим идет обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд.
Рейтинг P4P от ESPN:
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- Теренс Кроуфорд
- Дмитрий Бивол
- (6) Джесси Родригес
- (5) Артур Бетербиев
- (10) Шакур Стивенсон
- (7) Сауль Альварес
- (8) Давид Бенавидес
- (9) Дзунто Накатани
Ранее сообщалось, что Александру Усику назначили обязательную защиту против Джозефа Паркера.
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