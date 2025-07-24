Усик продолжает удерживать лидерство в рейтинге P4P от ESPN

Абсолютный чемпион только укрепил свою позицию после досрочной победы над Дюбуа.

ESPN представил обновленный рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.

Первое место в списке продолжает занимать украинец Александр Усик, который ранее одержал победу нокаутом в пятом раунде над Даниэлем Дюбуа и снова стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона.

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На второй строчке в рейтинге расположился бесспорный чемпион во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ, а третьим идет обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд.

Рейтинг P4P от ESPN:

Александр Усик Наоя Иноуэ Теренс Кроуфорд Дмитрий Бивол (6) Джесси Родригес (5) Артур Бетербиев (10) Шакур Стивенсон (7) Сауль Альварес (8) Давид Бенавидес (9) Дзунто Накатани

Ранее сообщалось, что Александру Усику назначили обязательную защиту против Джозефа Паркера.

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