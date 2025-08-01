iSport.ua
Русский Українська

"Его еще не проверяли": Уайт оценил свои шансы в бою с Итаумой

Ветеран супертяжелого веса поделился ожиданиями от поединка с проспектом дивизиона.
Сегодня, 15:26       Автор: Игорь Мищук
Диллиан Уайт / Getty Images
Диллиан Уайт / Getty Images

Британский ветеран супертяжелого веса Диллиан Уайт высказался о своем ближайшем сопернике соотечественнике Мозесе Итауме.

Несмотря на статус андердога, он призвал не делать преждевременных выводов и считает, что у него есть шансы против проспекта дивизиона.

Читай также: "Ужасный бой для него": Беллью оценил возможный бой Усика против Итаумы

"Я не чувствую неуважения к себе. У каждого свое мнение. Я находился в тени, пока он был в центре внимания. Он новичок. Он сияет. Он нокаутирует всех, и им восхищаются.

Но я не хочу давать слишком много информации, потому что знаю, что его команда любит анализировать. Это одна из их специализаций в зале, они много анализируют, поэтому я не хочу углубляться в это слишком сильно.

Его еще не проверяли и не наносили вред. Сейчас у него все хорошо, он нокаутирует всех, в его карьере все идет прекрасно. Мы все через это прошли.

Иногда это хорошо, когда ты неопытный, потому что у тебя есть свежие идеи, другое мышление, и ты просто хочешь продолжать и делать все, что нужно. У него это есть, на его стороне молодость. Он чрезвычайно уверен. Но я тоже уверен в своих силах", - приводит слова Уайта The Ring.

Бой Итаумы и Уайта состоится 16 августа, возглавив вечер бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее экс-чемпион сделал удручающий для Уайта прогноз на поединок с Итаумой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Диллиан Уайт Мозес Итаума

Статьи по теме

"Готовы бросить на него все": бывший тренер выбрал для Усика следующего соперника "Готовы бросить на него все": бывший тренер выбрал для Усика следующего соперника
"Полностью деклассирует": Экс-чемпион сделал удручающий для Уайта прогноз на бой с Итаумой "Полностью деклассирует": Экс-чемпион сделал удручающий для Уайта прогноз на бой с Итаумой
"Мы ничего не обещали": Менеджер Уайта сделал неожиданное заявление о бое с Итаумой "Мы ничего не обещали": Менеджер Уайта сделал неожиданное заявление о бое с Итаумой
УПЛ: Колос обыграл Кривбасс на старте чемпионата, Рух встретится с Полтавой УПЛ: Колос обыграл Кривбасс на старте чемпионата, Рух встретится с Полтавой

Видео

Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов
Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Украина17:55
УПЛ: Колос обыграл Кривбасс на старте чемпионата, Рух встретится с Полтавой
Европа17:45
Ньюкасл отклонил предложение Ливерпуля по Исаку
Украина17:35
Колос открыл сезон УПЛ победой над Кривбассом
Формула 117:20
Гонка в Монако сохранит спорное правило
Бокс16:58
Роландо Ромеро повысили до полноценного чемпиона WBA в полусреднем весе
Формула 116:30
Гран-при Венгрии: пилоты Макларен возглавили первую практику, Леклер - в тройке
Украина16:11
Защитник Колоса стал автором первого гола нового сезона УПЛ
Бокс15:30
Бокс: расписание боев
Бокс15:26
"Его еще не проверяли": Уайт оценил свои шансы в бою с Итаумой
Киберспорт14:50
NaVi - The MongolZ: онлайн-трансляция матча плей-офф IEM Cologne 2025
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK