"Его еще не проверяли": Уайт оценил свои шансы в бою с Итаумой

Британский ветеран супертяжелого веса Диллиан Уайт высказался о своем ближайшем сопернике соотечественнике Мозесе Итауме.

Несмотря на статус андердога, он призвал не делать преждевременных выводов и считает, что у него есть шансы против проспекта дивизиона.

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"Я не чувствую неуважения к себе. У каждого свое мнение. Я находился в тени, пока он был в центре внимания. Он новичок. Он сияет. Он нокаутирует всех, и им восхищаются.

Но я не хочу давать слишком много информации, потому что знаю, что его команда любит анализировать. Это одна из их специализаций в зале, они много анализируют, поэтому я не хочу углубляться в это слишком сильно.

Его еще не проверяли и не наносили вред. Сейчас у него все хорошо, он нокаутирует всех, в его карьере все идет прекрасно. Мы все через это прошли.

Иногда это хорошо, когда ты неопытный, потому что у тебя есть свежие идеи, другое мышление, и ты просто хочешь продолжать и делать все, что нужно. У него это есть, на его стороне молодость. Он чрезвычайно уверен. Но я тоже уверен в своих силах", - приводит слова Уайта The Ring.

Бой Итаумы и Уайта состоится 16 августа, возглавив вечер бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее экс-чемпион сделал удручающий для Уайта прогноз на поединок с Итаумой.

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