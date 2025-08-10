"Он в это верит": Промоутер Джошуа объяснил, почему бой с Полом может состояться

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился мыслями о потенциальном бое против боксирующего блогера Джейка Пола.

По словам представителя британца, ютубер хочет получить этот поединок, поскольку действительно верит, что Эй Джей уже не тот и ему по силам его одолеть, что может обернуться для него неприятностями.

"Джейк имеет армию фанатов, которая уверена, что он может каким-то странным образом побить Джошуа. Самое удивительное в этом то, что сам Пол в это верит. Думаю, именно поэтому бой и состоится.

Вся эта веселая компания Джейка рассказывает ему о том, что Джошуа уже не держит удар, что сейчас идеальный момент, чтобы провести с ним бой.

Сейчас все думают об одном - успеет ли Пол вовремя выйти из боя, не получив лишнего урона. Ведь мы говорим о противостоянии с одним из самых мощных панчеров этого поколения. Поскольку Пол верит в победу, этот бой становится для него еще опаснее", - сказал Хирн в комментарии Sky Sports.

Ранее Хирн подтвердил факт переговоров с командой Пола об организации боя.

