iSport.ua
Русский Українська

"Он в это верит": Промоутер Джошуа объяснил, почему бой с Полом может состояться

Представитель экс-чемпиона высказался о мотивации блогера на поединок.
Сегодня, 15:12       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился мыслями о потенциальном бое против боксирующего блогера Джейка Пола.

По словам представителя британца, ютубер хочет получить этот поединок, поскольку действительно верит, что Эй Джей уже не тот и ему по силам его одолеть, что может обернуться для него неприятностями.

Читай также: Хирн назвал главного фаворита на бой с Джошуа

"Джейк имеет армию фанатов, которая уверена, что он может каким-то странным образом побить Джошуа. Самое удивительное в этом то, что сам Пол в это верит. Думаю, именно поэтому бой и состоится.

Вся эта веселая компания Джейка рассказывает ему о том, что Джошуа уже не держит удар, что сейчас идеальный момент, чтобы провести с ним бой.

Сейчас все думают об одном - успеет ли Пол вовремя выйти из боя, не получив лишнего урона. Ведь мы говорим о противостоянии с одним из самых мощных панчеров этого поколения. Поскольку Пол верит в победу, этот бой становится для него еще опаснее", - сказал Хирн в комментарии Sky Sports.

Ранее Хирн подтвердил факт переговоров с командой Пола об организации боя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Джейк Пол

Статьи по теме

"Это совершенно реально": Промоутер Джошуа сделал важное заявление о бое с Полом "Это совершенно реально": Промоутер Джошуа сделал важное заявление о бое с Полом
"Это будет убийство": Бывший промоутер Усика оценил целесообразность боя с Полом "Это будет убийство": Бывший промоутер Усика оценил целесообразность боя с Полом
Климчук принес Колосу минимальную победу над Полесьем Климчук принес Колосу минимальную победу над Полесьем
Лидер Ливерпуля пропускает матч за Суперкубок Англии по приятной причине Лидер Ливерпуля пропускает матч за Суперкубок Англии по приятной причине

Видео

Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге
Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: поединки УПЛ, матчи в Первой и Второй лиге Украины, Суперкубок Англии
просмотров

Последние новости

Украина17:22
Климчук принес Колосу минимальную победу над Полесьем
Европа17:09
Лидер Ливерпуля пропускает матч за Суперкубок Англии по приятной причине
НБА16:42
С экс-игрока НБА сняли обвинения в денежных махинациях
НБА15:59
Гвардиола назвал тройку своих любимых игроков НБА в современности
Европа15:28
Арсенал включился в борьбу за опального лидера топ-клуба Серии А
Бокс15:12
"Он в это верит": Промоутер Джошуа объяснил, почему бой с Полом может состояться
Украина15:04
Оболонь минимально переиграла Александрию
Европа14:44
Забарный вскоре полетит в Париж на медосмотр для ПСЖ
Другие14:40
Украина завоевала три награды в подводном плавании на Всемирных играх
Другие страны14:19
Бущан может покинуть саудовский клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK