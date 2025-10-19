"Больше нечего достигать": Экс-чемпион посоветовал Усику завершить карьеру

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи высказался об абсолюте супертяжелого дивизиона Александре Усике.

По его мнению, украинский боксер мог бы уже завершить карьеру на пике, поскольку нету больших вершин, которые он еще может покорить.

Читай также: Абсолютный чемпион Усик раскрыл свои деловые и спортивные планы

"Кто я такой, чтобы говорить взрослому мужчине, что делать? Но я думаю, что он отлично справился со всем. Настолько хорошо, что ему больше нечего достигать, что сделает его величественнее в истории бокса, не так ли?

Кто говорит, что он лучше Али, тот говорит это уже сейчас. Кто не говорит, что он лучше Али, того никакое достижение Усика не сможет убедить в этом. Поэтому сейчас он почти достиг своего потолка относительно того, как люди его будут оценивать.

Опять же, я не тот, кто может говорить взрослому мужчине уйти на пенсию, но лично я как болельщик предпочел бы, чтобы он ушел на пенсию", - сказал Малиньяджи в комментарии Карлу Фрочу.

Напомним, ранее сам Усик сообщил, когда планирует завершить карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!